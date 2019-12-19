Москва, , 13:46 — REGNUM В настоящее время по делу журналиста Ивана Голунова от работы отстранены пять человек. Об этом сегодня, 19 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства добавил, что все они уволены их правоохранительных органов, против них возбуждены уголовные дела.

В связи с делом Голунова, который заявил о проявлениях безнаказанности правоохранительной системы, журналист «Интерфаса» поинтересовался у российского лидера, не требует ли эта система чистки.

Путин, в ответ на это, вспомнил начало своей работы в спецслужбах.

«Ветераны службы разбегались по кабинетам, когда в здание приходил один старичок. Что это был за старичок? Утром человек приходил на работу, ничего не подозревая, на него заводилось дело. А вечером тело выдавалось в семье. И этот старичок приводил в исполнение приговор», — рассказал глава государства.