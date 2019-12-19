Донецк, , 09:03 — REGNUM 96-й гуманитарный конвой прибыл из России в столицу ДНР, сообщило 19 декабря «Донецкое агентство новостей».

По данным журналистов, в данный момент идёт разгрузка автомобилей. На этот раз в составе груза находится гуманитарная помощь медицинского характера, а также целевые адресные грузы.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий гуманитарный конвой из РФ приезжал в Донецк 12 декабря. Он привёз более 270 тонн детских продуктовых наборов и медицинского имущества.

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