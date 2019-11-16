Киев, , 10:21 — REGNUM Очередную ноту протеста в связи с прибытием в ДНР 91-го гуманитарного конвоя из РФ выразили в министерстве иностранных дел Украины 15 ноября. Об этом написала спикер украинского дипломатического ведомства Екатерина Зеленко на своей странице в социальной сети Twitter.

Зеленко написала, что по факту отправки гуманитарного конвоя в МИД отреагировали нотой протеста. А гуманитарную помощь России жителям ДНР спикер МИД Украины назвала «контрабандным грузом на украинский Донбасс».

От лица дипломатического ведомства Зеленко также потребовала от РФ при отправке гуманитарной помощи в Донбасс «неуклонно придерживаться международного права, законов Украины и своих международных обязательств».

ИА REGNUM напоминает, 14 ноября в ДНР прибыл 91-й гуманитарный конвой из России. В рамках гуманитарной помощи было доставлено более 42 тысяч продуктовых наборов для детей от года до трех лет.

Отметим, что Украина не признает, что на территории ДНР и ЛНР идет гражданская война. Представители украинской власти считают, что воюют на неконтролируемых Украиной территориях Донбасса с «российским агрессором», постоянно утверждая, что территория ДНР и ЛНР является украинской и в данный момент она якобы «оккупирована агрессором».

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