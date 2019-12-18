Горно-Алтайск, , 09:16 — REGNUM В Республике Алтай будут организованы рейды по магазинам для выявления фактов продажи жевательных смесей — «снюсов». С такой инициативой обратился глава региона Олег Хорохордин к руководителю Управления Роспотребнадзора Леониду Щучинову.

По итогам рейдов будет составлен рейтинг торговых предприятий, торгующих этим товаром. С их владельцами будет проведена разъяснительная работа.

«Пока нет правовых оснований для запрета продажи снюса, поэтому на данном власти намерены апеллировать к совести торговцев, одновременно с этим занимаясь и устранением пробела в законодательстве», — сообщает портал «Новости Горного Алтая».

Напомним, употребление смесей в последнее время становится модным среди детей. Как сообщало ИА REGNUM, в столице Бурятии, к примеру, их употребляют практически во всех школах. В связи с этим в ряде регионов местные депутаты инициируют принятие законов о запрете продажи снюсов.

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