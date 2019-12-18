Улан-Удэ, , 09:03 — REGNUM Практически в каждой школе Улан-Удэ зафиксировано употребление жевательных смесей — «снюсов». Об этом заявили депутаты городского совета на заседании, посвящённом этой проблеме.

В основном употребляют их школьники от десяти до четырнадцати лет. При этом среди старшеклассников подобной «моды» нет, но при этим они покупают «снюсы» и перепродают их младшим ученикам. Психолог Республиканского наркодиспансера Лариса Сансанова добавила, что за год к ним обратилось десять семей с проблемой привыкания ребёнка к подобным веществам.

Между тем, по словам депутата Дениса Гармаева, смеси не безвредны и негативно влияют на детский организм.

«Предлагаю действовать сейчас на всех уровнях власти, пока не произошло случая летального исхода», — передаёт слова депутата «Восток-Телеинформ».

Он предложил инициировать принятие регионального закона о запрете продажи снюсов на территории республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время депутаты во многих регионах России выступили с инициативой запретить продажу смесей. В Екатеринбурге предложили даже ввести уголовное наказание за торговлю такими смесями.

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