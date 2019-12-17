Екатеринбург, 17 декабря 2019, 13:15 — REGNUM Прокуратуре Екатеринбура предложили создать уголовную практику за торговлю никотиносодержащими смесями (снюсами) в учебных учреждениях города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как заявил журналистам спикер гордумы Игорь Володин, в представительном органе отказались выносить самостоятельные постановления по данному вопросу, ведь они были бы признаны несостоятельными.
«Мы хотим результата, а не пропиариться», — сказал председатель думы.
В ближайшее время депутаты продолжат консультации с надзорным ведомством.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в думе сформировали обращение к мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому о борьбе с распространением снюсов. Также депутаты поддержали федеральный законопроект о запрете никотиносодержащих смесей.
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