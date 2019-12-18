Москва, , 01:49 — REGNUM Организация Североатлантического договора (НАТО) продолжает наращивать силы в европейских странах, что указывает на целенаправленную подготовку их применения в крупномасштабном конфликте, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов. Об этом 18 декабря сообщает газета «Красная Звезда».

По словам генерала, признаками надвигающегося конфликта является развёртывание компонентов противоракетной обороны США, а также увеличение военной активности и интенсивности учений в Прибалтике и Польше, акваториях Чёрного и Балтийского морей.

«Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте», — считает Герасимов.

Он добавил, что с 2016 года государства-члены НАТО увеличили расходы на оборону в общей сложности на $130 млрд, а к 2024 году планируют увеличение военных расходов ещё на $400 млрд.

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