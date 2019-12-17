Санкт-Петербург, , 18:13 — REGNUM Следственные органы СКР по Ленобласти готовятся выйти с ходатайством об избрании меры пресечения многодетному отцу из деревни Химози Гатчинского района Ленобласти, которого подозревают в изнасиловании собственной дочери и хранении оружия. Это произойдет в среду, 18 декабря, рассказала корреспонденту ИА REGNUM представитель управления СКР по Ленобласти.

«Задержан только один подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней и в незаконном обороте оружия. Следствие готовится выйти с ходатайством в суд завтра с утра», — пояснила собеседник агентства.

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По версии следствия, с января 2012-го по декабрь 2019 года глава семьи насиловал свою дочь, 2009 года рождения. В большом частном доме, где жила семья, нашли много незаконного оружия, в том числе автоматического, боеприпасы и гранаты.

Ранее СМИ сообщили о задержании хозяина дома в Химози, который разрешил в нем жить многодетной семье.

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