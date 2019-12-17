Гатчина, Ленинградская область, , 12:23 — REGNUM Следственные органы Ленинградской области совместно с полицией задержали 46-летнего бывшего предпринимателя и многодетного отца, подозреваемого в многолетнем насилии над своей несовершеннолетней дочерью, 2006 года рождения, а также в хранении большого количества оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Дом в Гатчинском районе, в котором живет многодетная семья 47news.ru

Мужчине готовятся предъявить обвинение сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Следствие намерено добиваться помещения фигуранта под стражу в СИЗО.

Информация о том, что в четырехэтажном кирпичном доме на окраине деревни Химози Гатчинского района Ленобласти происходит что-то аморальное, поступила полицейским от некой женщины. По данным издания «47 news», она рассказала правоохранительным органам, что в большом кирпичном доме на улице Ополчения живет странная многодетная семья, глава которой якобы насилует собственного ребёнка.

Проверяя данную информацию, в дом пришел участковый. Однако, как сообщают жители деревни Химози, ему открыл дверь вооруженный мужчина. После чего на место были вызваны другие сотрудники правоохранительных органов.

По данным Telegram-канала Mash, мужчина долгое время дверь незваным гостям не открывал. Как позже расскажет жена подозреваемого, он бегал по дому и пытался спрятать разные вещи: оружие, флешки, диски. Замести следы мужчине не удалось, уже при беглом осмотре силовики обнаружили оружие и патроны, которые пытались спрятать под грудой рваных тряпок и религиозных изображений святых.

Причем речь идет не о «копаных» стволах, как предполагалось сначала, а о современном автоматическом оружии — автоматах АК-74 и «Кедр», ручном пулемете Калашникова, пистолетах, ручных гранатах. Один из автоматов снабжен глушителем, какими пользуются бойцы спецназа. Также был найден бронежилет с надписью ФСБ и множество разных патронов.

Во время осмотра дома следователей удивило, в какой антисанитарии содержались дети. Двухъярусные кровати завалены грязными одеялами и одеждой. Однако в доме нашлось место импровизированному тиру и «спортивному залу» с тренажерами, канатами и спортивными снарядами. Предназначение цепей в подвальном помещении и окровавленных матрасов в спальне еще предстоит установить.

Выяснилось, что родители восьми детей, шесть из которых несовершеннолетние, — 46-летние Андрей и Светлана Бовт (до 2000 года носившие фамилию Лобадюк). Мужчина в своё время занимался частным предпринимательством, а женщина была домохозяйкой. По данным ряда СМИ, женщина приходится своему мужу ещё и двоюродной сестрой. Дом в Химози находился у семьи в долгосрочной аренде.

По данным следственных органов, отец насиловал свою дочь с шестилетнего возраста. Это продолжалось с января 2012 года по декабрь 2019 года.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ (часть 4 пункт «б) «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». За это преступление может быть назначено от 12 до 20 лет лишения свободы. Также он ответит по ч. 1 статьи 222 УК РФ и части 1 статьи 222.1 УК РФ за незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

«В ходе первоначальных следственных действий в доме подозреваемого были обнаружены и изъяты предметы и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия», — говорится в сообщении областного управления СКР.

Изъятое в доме огнестрельное оружие и боеприпасы направлены на криминалистическую экспертизу — следствию еще предстоит выяснить происхождение столь внушительного арсенала.

Как сообщает уполномоченный по правам ребёнка в Ленобласти, шесть детей помещены в больницу, их обследуют, с ними работают психологи.

Помимо подозреваемого, который пока отказывается от показаний, по обстоятельствам дела допрошена с участием педагога-психолога пострадавшая девочка, ее мать и другие члены семьи, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

«В настоящее время следствием решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении обвинения», — уточняют в СК Ленобласти.

Добавим, что следственные органы также намерены изучить условия проживания детей и установить причины и условия, способствовавшие совершению преступлений. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям органов профилактики правонарушений.