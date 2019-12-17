Москва, 17 декабря 2019, 10:44 — REGNUM Сегодня, 17 декабря, президент России Владимир Путин направили приветственную телеграмму участникам III международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов», сообщается на сайте Кремля.
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Президент подчеркнул, что координация усилий, налаженная в рамках Евразийского альянса омбудсменов, представляется весьма востребованной.
«За небольшой период существования этой структуры её участникам удалось продвинуться в решении ряда непростых проблем, затрагивающих интересы граждан стран евразийского пространства», — отметил Путин и пожелал успехов.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря 2019 года президент России Владимир Путин встретился с 70 региональными уполномоченными по правам человека.
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