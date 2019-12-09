Горно-Алтайск, , 09:28 — REGNUM На Алтае устраняют последствия обильного снегопада, накрывшего территорию республики на выходных. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства, в Горно-Алтайске с 7 по 9 декабря выпало около 70 см снега, что практически является месячной нормой осадков.

По словам главы администрации города Ольги Сафроновой, на прошлой неделе из Горно-Алтайска вывезли более 3,5 тыс. кубометров снега. На улицы выведено 26 единиц техники, которые пока обеспечили проезд по центральным улицам.

«Сложная ситуация со снегопадами сейчас зафиксирована по всей Сибири. Такого обильного снега не было четыре года», — заметил глава республики Олег Хорохордин, призвав расчистить в первую очередь переходы, а также территории вокруг детсадов, школ, больниц.

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