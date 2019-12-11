Горно-Алтайск, , 09:05 — REGNUM Прокуратура взяла на контроль очистку снега в столице Горного Алтая. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомство, по итогам проведённой проверки выяснилось, что улицы города не расчищены от снега и наледи в установленные законом сроки.

По мнению прокуроров, у подрядных организаций не хватает работников и техники. В связи с этим против трёх организаций возбуждены административные производства, а главе администрации города внесено представление с требованием принять меры в этом направлении.

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«Вместе с тем в органы прокуратуры республики продолжают поступать обращения от граждан с жалобами на некачественную уборку улиц в период снегопада, в связи с этим проверки прокуратурой будут продолжены», — отметили в ведомстве.

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