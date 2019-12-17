Владивосток, , 05:02 — REGNUM Белухи из так называемой «китовой тюрьмы», выпущенные в приморской бухте Успения, смогли адаптироваться к естественным условиям. Об этом 17 декабря сообщают представители коалиции общественных организаций «Свободу косаткам и белухам» на своей странице ВКонтакте.

Как говорится в сообщении, своевременно выпустить белух в Охотское море помешали «отчаянные попытки» отловщиков попытаться продать в Китай оставшихся пятьдесят животных. В ноябре везти их в Охотское море было уже поздно из-за погоды.

Общественники проводили мониторинг в районе места выпуска белух 13 и 14 декабря. По рассказам охранников из нескольких баз, расположенных на побережье, белухи наблюдаются часто, всегда в группах. В попрошайничестве пищи у людей замечены не были.

Специалисты отмечают, что на одном из полученных недавно видео, белухи демонстрируют поведение, похожее на охоту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в «китовой тюрьме», которую обнаружили в бухте Средняя в Приморском крае, находилось 11 детенышей косаток и 90 белух, которых собирались продать в Китай.

В ноябре 2019 года операция по освобождению животных была завершена. Часть белух была выпущена на свободу в бухте Успения.

Читайте также: Все животные из «китовой тюрьмы» в Приморье освобождены

Читайте также: ФСБ: организаторов «китовой тюрьмы» оштрафовали на 65 миллионов рублей

Читайте ранее в этом сюжете: В приморскую бухту Успения доставили 19 белух из «китовой тюрьмы»