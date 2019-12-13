Владивосток, , 07:17 — REGNUM Организации, осуществлявшие незаконный отлов косаток и белух для «китовой тюрьмы» выплатили штрафы на сумму более 65 млн руб. Об этом сообщает пресс-группа пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

«Более 65 миллионов рублей оплачено в счёт возмещения ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам России», — говорится в сообщении ведомства.

Штрафы выплатили организации «Белый кит» и «Сочинский дельфинарий». Также, штрафы выплатят «Афалина» и «Океанариум ДВ».

Выплаченные штрафы перечислены в государственную казну.

Напомним, 10 ноября в Приморском крае завершилась начавшаяся летом операция по освобождению сотни животных из так называемой «китовой тюрьмы».

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