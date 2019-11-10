Владивосток, , 11:34 — REGNUM В Приморском крае завершилась, начавшаяся ещё летом 2019 года, операция по освобождению сотни животных из так называемой «китовой тюрьмы». Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает пресс-служба тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

В учреждении заявили, что все белухи, остававшиеся в «китовой тюрьме», были выпущены. На свободе оказалось ещё 31 животное.

По словам пресс-секретаря ВНИРО Алексея Смородова, операция прошла успешно благодаря профессионализму, колоссальным усилиям и ответственному отношению всех ее участников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в «китовой тюрьме», которая расположена в бухте Средняя в Приморском крае, были обнаружены 11 детенышей косаток, а также 90 белух. Позднее три белухи и одна косатка из вольеров пропали.

Все эти животные были выловлены незаконно и их собирались продать в Китай.