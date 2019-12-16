Санкт-Петербург, , 16:36 — REGNUM Экономическое благополучие населения определяется несколькими факторами и один из них — сколько средств тратится на еду. Если денег на эту базовую потребность тратится ощутимо больше, чем в предшествующий период, это говорит об усугубляющейся бедности населения. Об этом сказала корреспонденту ИА REGNUM кандидат социологических наук, доцент кафедры экономической социологии СПбГУ Ольга Никифорова.

Напомним, согласно статистическим данным сегодня жители России тратят на питание 30,2% заработка. По этому показателю Россия в списке из 40 стран находится на 31-м месте.

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По словам собеседницы агентства, в основе определения благосостояния населения лежит известный экономический Закон Энгеля. Согласно ему, расходы на питание возрастают в меньшей степени, чем расходы на предметы длительного пользования, путешествия или сбережения. А структура потребления продуктов питания изменяется в сторону более качественных продуктов. Таким образом, рост доходов приводит к увеличению доли сбережений и потребления высококачественных товаров и услуг при сокращении потребления низкокачественных, и наоборот.

«Если мы сравним предыдущие периоды с сегодняшним и увидим, что сегодня люди в процентном соотношении больше тратят на еду, это говорит о том что покупательская способность падает, то есть население беднеет», — пояснила собеседница агенства.

Второй фактор, определяющий благосостояния людей — как и на что распределяется совокупный доход населения и, насколько траты соизмеримы с условиями воспроизводства тех сфер на которые идут траты.

«Богатые и бедные едят примерно одинаково, но доля совокупного дохода, расходуемого на питание гораздо выше у людей с низкими доходами. У них остается меньше средств на другие потребности и статьи расходов», — подытожила собеседница агенства.

Добавим, что данные Петростата подтверждают этот тезис: разрыв в уровне трат на питание у между бедными и богатыми не очень большой, но доля этих трат у бедных — значительно больше.

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