Симферополь, 16 декабря 2019, 14:06 — REGNUM Симферополь увеличит штат дворников почти на 300 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее крымские педагоги пожаловались на то, что в Симферополе преподавателям музыкальных, художественных, хореографических школ платят в два раза меньше, чем дворникам — 10−15 тысяч рублей в месяц.
Об этом: Унизительные крохи — симферопольским учителям платят меньше, чем дворникам