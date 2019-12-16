Симферополь, , 14:06 — REGNUM Симферополь увеличит штат дворников почти на 300 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

«Чтобы сделать крымскую столицу чистой и привлекательной, необходимо добавить в штатное расписание еще 292 дворника», — уточнил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крымские педагоги пожаловались на то, что в Симферополе преподавателям музыкальных, художественных, хореографических школ платят в два раза меньше, чем дворникам — 10−15 тысяч рублей в месяц.

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