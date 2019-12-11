Симферополь, , 17:24 — REGNUM В Симферополе преподавателям музыкальных, художественных, хореографических школ платят в два раза меньше, чем дворникам — 10−15 тысяч рублей в месяц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря рассказала крымский педагог Елена П.

«Благодаря нашим чиновникам, которые уже приняли бюджет города и вновь оставили нас без выплат, молодой специалист в этих школах получает в среднем около 13 тысяч рублей. А дворникам у нас предлагают оклад в два раза больше — 26 тысяч рублей. Посмотрите сами, на сайте горадминистрации висит объявление о приёме на работу. Это просто унизительно», — отметила педагог.

По её словам, её коллеги не понимают, почему другие муниципалитеты нашли возможность платить своим учителям более высокую зарплату, а симферопольские чиновники — нет.

«В департаменте финансов нам отвечают формально, что наша средняя зарплата совпадает с целевым показателем «майских указов». Однако в реальности всё далеко не так. Я уверена, что начальник департамента Виктория Надолинская получает гораздо больше. Правда, мы так и не нашли на сайте администрации её декларацию о доходах», — посетовала Елена П.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее симферопольский городской совет принял бюджет столицы Крыма на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. По словам председателя горсовета Виктора Агеева, финансовый документ является сбалансированным и «сохраняет свою социальную направленность».

Об этом: Депутаты приняли бездефицитный бюджет Симферополя

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