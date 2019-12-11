Симферополь, 11 декабря 2019, 17:24 — REGNUM В Симферополе преподавателям музыкальных, художественных, хореографических школ платят в два раза меньше, чем дворникам — 10−15 тысяч рублей в месяц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря рассказала крымский педагог Елена П.
По её словам, её коллеги не понимают, почему другие муниципалитеты нашли возможность платить своим учителям более высокую зарплату, а симферопольские чиновники — нет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее симферопольский городской совет принял бюджет столицы Крыма на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. По словам председателя горсовета Виктора Агеева, финансовый документ является сбалансированным и «сохраняет свою социальную направленность».
Об этом: Депутаты приняли бездефицитный бюджет Симферополя
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