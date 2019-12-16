Киев, , 11:04 — REGNUM Все громкие убийства последних лет на Украине совершили участники боевых действий в Донбассе, заявил 15 декабря политический эксперт Владимир Чемерис в эфире телеканала NewsOne.

«За последние годы все резонансные убийства совершили… все от слова «абсолютно», совершаются представителями «волонтёров» или «ветеранов», — рассказал он.

Эксперт напомнил об убийстве украинского писателя Олеся Бузины, убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, убийстве помощницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк и недавнем убийстве трёхлетнего мальчика.

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Он также отметил, что украинские боевики регулярно нападают на журналистов, участников мирных собраний и работников судов.

«Если ситуация такая, когда человек может убить и за это ему ничего не будет, потому что он «ветеран» или «волонтёр»… такие убийства будут продолжаться и продолжаться», — добавил Чемерис.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве был задержан третий подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета.

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