Киев, , 08:12 — REGNUM Печерский районный суд Киева вынес решение об аресте ещё одного подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета — украинского военнослужащего Андрея Антоненко, передаёт 13 декабря агентство УНН.

По версии следствия, Антоненко причастен к организации убийства журналиста. Предполагается, что он руководил преступной группой из пяти человек. В соответствии с решением суда, подозреваемого заключат под стражу до 8 февраля 2020 года.

Ранее, напомним, киевский суд постановил поместить под домашний арест двух других подозреваемых в убийстве — детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Павел Шеремет был убит в июле 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля, в котором находился журналист.

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