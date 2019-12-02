Киев, , 19:44 — REGNUM Два человека задержаны в рамках уголовного дела об убийстве трёхлетнего мальчика в Киеве, сообщил журналистам 2 декабря глава украинской нацполиции Игорь Клименко.

Комментируя ход расследования убийства сына депутата облсовета Киева Вячеслава Соболева, Клименко пояснил, что версия, согласно которой по автомобилю, в котором находилась семья депутата, стреляли из другой машины, оказалось ложной.

Люди, которые стреляли по машине депутата, находились в соседнем здании — как показала баллистическая экспертиза. По словам Клименко, задержаны молодые люди 18 и 19 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трёхлетний сын Соболева погиб 1 декабря в результате расстрела машины, на которой депутат вечером отъезжал от ресторана, где он ужинал со своей семьёй.

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