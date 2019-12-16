Москва, 16 декабря 2019, 10:38 — REGNUM С сегодняшнего дня, 16 декабря, в Московском метрополитене начали курсировать первые поезда на новогоднюю тематику, сообщается на портале мэра столицы.
Читайте также: В Москве проведут новогодний фестиваль «Фабрика подарков»
Праздничные новогодние поезда курсируют по кольцевой линии и ещё по трём линиям метро. Вагоны оформлены в новогодней тематике.
Объявят станции и поздравят пассажиров московского метро с Новым годом и Рождеством известные российские артисты и певцы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в «Технограде», расположенном в павильоне № 63 на ВДНХ, состоится новогодний фестиваль «Фабрика подарков».
Читайте также: В детских больницах впервые пройдёт «Добрая ёлка мэра Москвы»