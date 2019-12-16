Москва, , 10:38 — REGNUM С сегодняшнего дня, 16 декабря, в Московском метрополитене начали курсировать первые поезда на новогоднюю тематику, сообщается на портале мэра столицы.

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Праздничные новогодние поезда курсируют по кольцевой линии и ещё по трём линиям метро. Вагоны оформлены в новогодней тематике.

Объявят станции и поздравят пассажиров московского метро с Новым годом и Рождеством известные российские артисты и певцы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в «Технограде», расположенном в павильоне № 63 на ВДНХ, состоится новогодний фестиваль «Фабрика подарков».

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