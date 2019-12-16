Москва, , 10:25 — REGNUM В Москве в «Технограде», расположенном в павильоне № 63 на ВДНХ, состоится новогодний фестиваль «Фабрика подарков», сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: В детских больницах впервые пройдёт «Добрая ёлка мэра Москвы»

Посетителей ждут квесты, порядка 25 мастер-классов, эффектное шоу и многое другое. Всех желающих научат делать подарки своими руками, они смогут записать новогоднее поздравление.

На улице у «Технограда» состоится шоу роботов и супергероев. Вход на фестиваль «Фабрика подарков» бесплатный, но требуется предварительная регистрация.

Как сообщало ИА REGNUM, в общественном транспорте Москвы стартует акция «Голос пассажира». Желающие смогут записать поздравление с Новым годом и Рождеством.

Читайте также: К Новому году в Москве стартует акция «Голос пассажира»