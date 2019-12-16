Москва, 16 декабря 2019, 08:50 — REGNUM В общественном транспорте Москве стартует акция «Голос пассажира». Желающие смогут записать поздравление с Новым годом и Рождеством, сообщается на портале мэра столицы.
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Поздравления москвичей для пассажиров и для родственников будут транслироваться в автобусах, троллейбусах и трамваях.
Записать новогодние поздравления можно 21 и 22 декабря в студии звукозаписи на улице Маршала Бирюзова. Акция «Голос пассажира» продлится с 25 декабря по 8 января.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве Новый, 2019 год можно будет встретить в крупных столичных парках.
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