Москва, , 08:50 — REGNUM В общественном транспорте Москве стартует акция «Голос пассажира». Желающие смогут записать поздравление с Новым годом и Рождеством, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: Выставка раритетных новогодних игрушек открылась в Московском планетарии

Поздравления москвичей для пассажиров и для родственников будут транслироваться в автобусах, троллейбусах и трамваях.

Записать новогодние поздравления можно 21 и 22 декабря в студии звукозаписи на улице Маршала Бирюзова. Акция «Голос пассажира» продлится с 25 декабря по 8 января.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве Новый, 2019 год можно будет встретить в крупных столичных парках.

Подробнее: Новый год можно будет встретить в 25 парках Москвы