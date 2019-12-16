Москва, , 09:18 — REGNUM Жители Ингушетии тратят на питание больше, чем в остальных регионах России. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого РИА Новости, в котором анализировались расходы на питание среднестатистической семьи по данным статистики за 2018 год.

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Так, в Ингушетии на продукты питания уходит 57,9% доходов семьи, в Дагестане — 53,8%. При этом в целом по стране доля затрат на еду в структуре общих потребительских расходов составляет 30,2%.

Добавим, что свыше 40% своего бюджета на продукты питания тратят жители десяти российских регионов. Наименьшая доля расходов на продукты питания зафиксирована в Татарии (21,8%), Ханты-Мансийском автономном округе (23,1%) и в Москве (24,5%).

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Эксперты отмечают, что в большой степени доля затрат на продукты питания зависит от благосостояния жителей, а также уровня цен на продукты.

Как сообщало ИА REGNUM, среди европейских стран меньше всего на еду тратят жители Люксембурга (8,4%), в десятку стран-лидеров вошли также Нидерланды, Великобритания, Ирландия, Финляндия, Австрия, Норвегия, Швейцария, Дания и Германия, доля расходов на продукты в которых колеблется от 10,6 до 12,2% бюджета. В России граждане страны тратят на питание 30,2% заработка.