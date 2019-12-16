Москва, , 08:35 — REGNUM В Московском планетарии начала работу специальная выставка раритетных новогодних игрушек, украшений и открыток на тему космоса, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: Новый год можно будет встретить в 25 парках Москвы

Посетители выставки увидят 45 игрушек (стеклянные ракеты, спутники и фигурки космонавтов в скафандрах) и 45 новогодних открыток, например, с Дедом Морозом на ракете, а также луноходов, и другие новогодние экспонаты 1950−1960-х годов.

Выставка будет работать до конца января 2020 года. Вход платный. Также В Московском планетарии состоится праздничное представление для детей «Новогодняя история игрушек».

Как сообщало ИА REGNUM, автопоезд из Можайского городского округа доставил главную новогоднюю елку страны на Соборную площадь Московского Кремля.

Читайте также: Главную новогоднюю елку Москвы доставили на Соборную площадь Кремля