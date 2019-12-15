Москва, , 23:16 — REGNUM Автопоезд из Можайского городского округа доставил главную новогоднюю елку страны на Соборную площадь Московского Кремля. Об этом 15 декабря сообщает АГН «Москва».

Во всей своей красе перед москвичами и гостями города главная новогодняя ель России предстанет 25 декабря. В этот день состоится традиционный детский праздник Всероссийской ёлки, на который прибудут дети со всех концов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, новогодняя ель, возраст которой 90 лет, была срублена 13 декабря в Бородинском лесопитомнике, её высота достигает 25 метров, а размах ветвей у основания достигает 6 метров.

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