Москва, , 08:22 — REGNUM Депутат Государственной думы Дмитрий Юрков («Единая Россия») предложил расселять жителей аварийных домов за счет ипотеки по пониженной ставке, которая не превысит трех процентов, сообщают 16 декабря «Известия».

По данным издания, соответствующий проект поправки к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс» уже отправлен вице-премьеру Виталию Мутко.

«Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса (субсидии по ипотеке)», — отметил депутат.

Согласно инициативе, после оплаты ежемесячных взносов по ипотеке у граждан должно оставаться как минимум два прожиточных минимума.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России до 2024 года в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» планируется расселить более 530 тыс. человек из аварийный домов площадью 9,5 млн кв. метров. Наибольшее количество непригодного для проживания жилья находится в Якутии, Югре, Пермском крае, Кемеровской и Архангельской областях. В 2019 году правительство РФ выделило на расселение 35,4 млрд рублей.

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