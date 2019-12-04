Москва, , 15:43 — REGNUM В России утверждены критерии признания домов аварийными. Соответствующее постановление, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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Документом конкретизируется основание для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (повреждения, деформация, крен и т. д.).

Отмечается, что определять состояние дома будут только специализированные организации с соответствующим разрешением Минстроя РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на расселение аварийного жилья в 2019 году выделено 35,4 млрд рублей.

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