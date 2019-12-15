Москва, , 16:26 — REGNUM Автопоезд с главной новогодней ёлкой страны отправился из Можайского городского округа в Москву. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Новогодняя ель была срублена 13 декабря в Бородинском лесопитомнике. Высота главной ёлки страны достигает 25 метров, а размах ветвей у основания достигает шести метров. Дерево достигло возраста 90 лет.

К вечеру 15 декабря ёлка прибудет в Москву и будет установлена в Кремле на Соборной площади. Ещё несколько дней потребуется, чтобы нарядить праздничное дерево.

Во всей своей красе перед москвичами и гостями города главная новогодняя ель России предстанет 25 декабря. В это день состоится традиционный детский праздник Всероссийской ёлки, на который прибудут дети со всех концов страны. В этом году праздник состоится в Кремле в юбилейный, 20-ый раз. Новогодняя красавица простоит на Соборной площади до 10 января.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на детский праздник Всероссийской ёлки в Кремле приглашены шесть тысяч детей из разных городов России.

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