Москва, , 15:20 — REGNUM Традиционный новогодний праздник в Кремле состоится 25 декабря, на него будут приглашены около шести тысяч детей со всей страны. Об этом журналистам заявил начальник штаба по организации и проведению Общероссийской новогодней елки Анатолий Качанов.

«Это дети-отличники, победители олимпиад, из сиротских домов и так далее», — сказал Качанов.

По его словам, согласно поручению президента, руководство всех российских регионов в лице ведомств, сотрудников и полпредов главы государства вплотную занимается приглашением местных детей на центральное новогоднее событие.

Помимо этого, главная ёлка страны будет установлена на Соборной площади Кремля. Новогодняя красавица появится там 23 декабря, а 10 января 2020 года её уберут.