Турин, Италия, , 00:28 — REGNUM Об усталости после многомесячной борьбы против изменений климата Земли заявила 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг. Об этом 13 декабря она сообщила журналистам после очередного выступления на акции протеста в Турине.

Школьница пояснила, что очень устала от выступлений на различных международных мероприятиях. Тунберг сообщила, что намеревается провести Рождество дома, после чего уйдёт в отпуск.

Напомним, юная экоактивистка получила известность после своего эмоционального выступления на Генассамблее ООН 24 сентября. В своей речи она обвинила мировых лидеров в отсутствии политической воли для борьбы с изменениями климата и загрязнением атмосферы планеты.

Также Тунберг приняла участие в конференции, посвящённой изменениям климата в Мадриде, а также во множестве протестных акций экоактивистов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что журнал Time объявил Грету Тунберг победителем номинации «Человек года — 2019». Её портрет был размещён на обложке журнала. Тунберг стала самой молодой личностью, получившей это звание за всю историю существования номинации.

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