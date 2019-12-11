Вашингтон, , 16:38 — REGNUM Американский журнал Time назвал шведскую экоактивтстку Грету Тунберг «Человеком года — 2019».

Главный редактор журнала Time заявила, что Грета Тунберг стала самой молодой личностью, которая получила звание «Человека года» по версии издания за всю 92-летнюю историю существования этой номинации.

Напомним, что Грета Тунберг приобрела известность в кругах экоактивистов после того, как отказалась ходить в школу и стала устраивать пикеты у здания шведского парламента с требованием усилить меры по борьбе с климатом.

Всемирную известность Тунберг приобрела после того, как выступила в ООН на конференции по климату и в довольно странной манере обвинила политиков в том, что они ничего не делают для борьбы с изменением климата.

Потом Тунберг отказалась летать на самолетах, чтобы свести к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу от своих передвижений.