Москва, , 23:16 — REGNUM Официальный аккаунт Россотрудничества заблокировала администрация социальной сети Twitter из-за публикации о Дне Конституции России. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба агентства.

Как пояснили в пресс-службе, в настоящее время аккаунт Россотрудничества в Twitter заблокирован администрацией социальной сети. Сохранены все публикации, но добавить новые нельзя, также не просматривается количество подписчиков и подписок.

В агентстве уточнили, что в ответ на официальный запрос по поводу причин блокировки, пришло пояснение, что аккаунт заблокирован из-за публикации о Дне Конституции, которая была сделана 12 декабря. Публикация была удалена администрацией сайта.

В Россотрудничестве отметили, что является не единственной организацией, официальный аккаунт которой был заблокирован из-за публикации на эту же тему. В пресс-службе добавили, что сейчас ожидается более подробный официальный ответ администрации Twitter по поводу блокировки страницы и о возможности её разблокировки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что администрация Twitter снова будет помечать аккаунты кандидатов на президентских выборах в США и граждан, избирающихся в Сенат или в палату представителей.

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