Сан-Франциско, США, , 22:58 — REGNUM Администрация Twitter объявила о том, что на планирует вернуть практику обозначения кандидатов в президенты США и граждан, избирающихся в сенат или палату представителей. Об этом компания написала 12 декабря в своём официальном блоге.

Первые подобные отметки на страницах аккаунтов появятся в соцсети 3 марта 2019 года. Руководство компании отметило, что они будут появляться не только на них, но и в любых твитах и ретвитах пользователей. Отметки также будут содержать информацию об адресе офиса кандидата.

Напомним, впервые эту практику соцсеть анонсировала в мае 2018 года, когда в США началась подготовка к этапу промежуточных выборов. Впоследствии соответствующие отметки получили аккаунты тех граждан, которые баллотировались на пост губернатора штата, в сенат и палату представителей.

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