Новосибирск, , 10:26 — REGNUM Появились подробности разбирательства вокруг экс-директора одной из школ Новосибирска.

Напомним, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело — за распространение порнографии.

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Как сообщают «Вести Новосибирск» со ссылкой на «проверенный источник в компетентных органах», родители учеников новосибирской школ получали от неизвестного фотографии своих обнажённых детей — их лица были соединены с порноснимками из интернета. В рассылке заподозрили директора другой, вечерней, школы в Академгородке.

«По версии правоохранителей, он решил устроить многоходовую комбинацию и подставить коллегу: испортить имидж школы, спровоцировать увольнение директора и попытаться занять его место, подав заявление на вакантное место», — уточняет СМИ.

Сейчас подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 242.1 УК РФ за «изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Он находится под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование уголовного дела началось в июне 2019 года. Тогда же директора отстранили от работы, но 5 ноября он вновь вышел на работу. И только после представления прокуратуры его вновь отстранили от занимаемой должности 10 декабря 2019 года.