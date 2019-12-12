Новосибирск, , 12:17 — REGNUM В отношении новосибирца, который работал директором в одной из муниципальных школ Советского района Новосибирска, возбудили уголовное дело — за распространение порнографии. Об этом со ссылкой на проверенный источник в городской прокуратуре сообщают «Вести Новосибирск».

Отмечается, что расследование уголовного дела началось ещё в июне 2019 года. Тогда же директора отстранили от работы, но 5 ноября вновь приняли на ту же должность в ту же школу.

Уже после представления прокуратуры начальнику департамента образования города, 10 декабря 2019 года его вновь отстранили от занимаемой должности.

Расследование дела продолжается.