Москва, , 15:13 — REGNUM Представленный опрос о сокращении новогодних каникул не может являться репрезентативным, так как аудитория одного из популярных сервисов по бронированию авиабилетов не может отражать мнение всего населения, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко, комментируя результаты опроса о сокращении новогодних каникулах.

«Принявшие участие в этом исследовании, скорее всего, имеют доход выше среднего, попадают в более молодую возрастную категорию и имеют как минимум одно высшее образование.

При добавлении в эту выборку граждан РФ с другими отличными признаками результаты, вероятно, показали бы большее число доли тех кто выбрал продолжительный отдых от восьми до десяти дней (в этом опросе таковых было только 6,3%) и напротив меньшую долю тех, кто не хотел бы вовсе отдыхать в новы год (6,3%).

В России патерналистское государство, увеличение доли государства в последние годы лишь закрепило это в ментальности граждан. Поэтому в 2012 году решение увеличить до восьми число праздничных дней в новогоднюю пору нашло большой позитивный отклик в сердцах большинства людей.

Россия по числу праздничных новогодних дней — чемпион, соперничать может только братская Белоруссия, где празднества продолжаются с 25 декабря по 2 января.

В других странах все-таки думают об эффекте длительных праздников на уровень самоорганизации граждан, их производительности труда и темпы роста ВВП, поэтому на приятные хлопоты отводят максимум 3−4 дня.

В России также стали осознавать: насколько пагубно влияют продолжительные выходные на деловую активность, что заставляют бизнес в ряде отраслей по сути вычеркивать из календаря целый месяц, поэтому появились предложения пересмотреть производственный календарь.

С учетом специфики жизни в России перенос праздничный день на май в садово-огородный период принесло бы куда больше пользы, чем сохранение длинных новогодних каникул», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса OneTwoTrip, 47,5% жителей России предпочли бы отдыхать 1−3 дня в январе на новогодние праздники.

Читайте также: Новогодние каникулы сокращать нельзя: почему