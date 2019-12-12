Москва, , 14:04 — REGNUM Ближайшие новогодние праздники будут длиться восемь дней, ни днем больше или меньше. Продолжительность каникул соответствует законодательству России и нет повода их сокращать, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя результаты опроса о сокращении новогодних каникулах.

«Сегодня немало мелких компаний пытаются увеличить свою медийность сенсационными аналитическими раскладками и выводами, которые они сделали якобы на основе глубинного изучение общественного мнения.

Более 1 тыс. респондентов в рейтинге о сокращении новогодних каникул — это очень маленькая выборка, это чаще всего молодые клиенты компании, привыкшие оплачивать сервисы в режиме онлайн.

У многих из них нет семей и, похоже, ответственного мышления, понимания, что есть дети и старшее поколение, которым отдых в начале года будет полезным.

Выводы, сделанные на основе онлайн-опроса у весьма специфичной и узкой аудитории, нельзя распространять на всю Россию, привязывать к нему мнение всех российских граждан.

Очень хорошее наследие от СССР сохранила Россия и поныне — полноценные длинные новогодние каникулы. Хорошие традиции лучше не менять. Никому не хочется в результате непродуманных действий получить неожиданные социальные протесты», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса OneTwoTrip, большинство жителей России (47,5%) предпочли бы отдыхать 1−3 дня в январе на новогодние праздники.

Читайте также: Жители России назвали идеальную продолжительность январских праздников