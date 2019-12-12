Санкт-Петербург, , 14:39 — REGNUM Кировский районный суд Санкт-Петербурга заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении сына петербургского бизнесмена Валерия Пшеничного, сотрудничавшего с «Адмиралтейскими верфями» в создании дизельных подводных лодок типа «Варшавянка» и загадочно погибшего в одном из СИЗО Петербурга в феврале 2018 года.

Подлодка типа «Варшавянка» «Адмиралтейские верфи»

Дениса Пшеничного, как и его погибшего отца, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при создании 3D-модели подводной лодки.

«Мера избрана заочно. Фигурант находится в международном розыске с 6 декабря 2019 года», — сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Дениса Пшеничного как и его отца обвиняют в причастности к хищении 368 млн рублей при проектировании подводной лодки проекта 636.3.

Телеканал «78» сообщает, что сейчас Денис находится во Франции, там он смог получить политическое убежище, рассказав о преследовании со стороны российских правоохранительных органов за свои попытки добиться правды о смерти отца и снятия с него обвинений.

Напомним, бывший инженер судостроительного АО «Адмиралтейские верфи», затем директор собственной компании «Новит Про» 56-летний Валерий Пшеничный был задержан в январе 2018 года в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств при строительстве подводных лодок.

По версии следствия, «Новит Про» необоснованно завысил стоимость разработки трехмерной модели корпуса подводной лодки и стоимость других работ, связанных с оборудованием и ремонтной документацией. «Адмиралтейские верфи» перечислили денежные средства на счет АО «Новит Про», после чего эти средства были похищены, считает следствие.

В январе 2018 года Валерий Пшеничный был помещен под стражу. Днем 5 февраля Пшеничный ненадолго оказался в одиночестве в 4-местной камере СИЗО №4. Когда в камеру после встречи с адвокатом вернулся один из его соседей, мужчина уже не подавал признаков жизни.

Как установили медики, мужчина покончил самоубийством. Позже в СМИ вышел материал, автор которого утверждает, что бизнесмена перед смертью зверски пытали, насиловали, изувечили, а затем убили, инсценируя суицид. Соседи по камере не замечали за ним желания расстаться с жизнью, утверждал источник.

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Руководство УФСИН по Санкт-Петербургу категорически опровергло причастность своих сотрудников к смерти Пшеничного. «Достоверно установлено, что имело место самоубийство», — заявили в мае 2018 года в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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