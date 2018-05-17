Мотивы выясняются: СК подтвердил самоубийство бизнесмена в СИЗО Петербурга

Санкт-Петербург, , 12:17 — REGNUM Бизнесмен Валерий Пшеничный, тело которого было найдено в камере СИЗО Санкт-Петербурга, покончил с собой, сообщил руководитель городского следственного управления СКР Александр Клаус.

«Достоверно установлено, что имело место самоубийство. По поводу мотивов сейчас все выясняется», — сообщил Клаус.

Напомним, директор компании «Новит Про» 56-летний Валерий Пшеничный был задержан в январе 2018 года в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств при строительстве подводных лодок.

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Тело Пшеничного было найдено 5 февраля в камере СИЗО № 4 с признаками самоубийства. Позже в одном из СМИ вышел материал, автор которого утверждает, что бизнесмена перед смертью зверски пытали, насиловали, изувечили, а затем убили, инсценируя суицид.

Однако руководство УФСИН по Санкт-Петербургу категорически опровергает причастность своих сотрудников.

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