Москва, , 07:52 — REGNUM Большинство жителей России предпочли бы отдыхать 1−3 дня в январе на новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом OneTwoTrip, в котором приняли участие 1197 человек, сообщает RT.

Сообщается, что за новогодние праздники длительностью в один — три дня высказались 47,5% респондентов, а от четырех до семи дней предпочли бы отдыхать 38,7% опрошенных. Более длинные «каникулы» — от восьми до десяти дней — устроили бы 6,3% респондентов. А 7,5% участников опроса предпочли бы вообще не отдыхать после Нового года.

При этом 33,5% респондентов оказались удовлетворены длительностью новогодних праздников в 2020 году — восемь дней с 1 по 9 января. А почти половина опрошенных (41%) заявил, что для них не важно, сколько же будет выходных дней после Нового года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря рекрутинговое агентство Superjob опубликовало результаты опроса, согласно которому 29% работающих жителей России рассчитывают на получение годовой премии. Отмечалось, что больше всего выплаты годовой премии ожидают сотрудники моложе 24 лет.

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