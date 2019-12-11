Москва, , 14:41 — REGNUM Преподаватель московской «Романовской школы» Борис Вершинин, признанный виновным в подготовке вооружённого мятежа, приговорён к 17 годам лишения свободы. Такое решение вынес 11 декабря второй Западный окружной военный суд, передает радиостанция «Говорит Москва».

Воспитатель кадетской школы входил в созданное полковником Владимиром Квачковым движение «Народное ополчение России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Предполагалось, что члены движения совершат мятеж, после которого Вершинин получит должность министра обороны РФ.

В обвинительном заключении говорится, что Вершинин тренировал членов движения, а также должен был захватить здания УМВД Брянской и Тверской областей. За участие в деятельности террористической организации он получил 17 лет колонии строгого режима.

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