Москва, , 12:16 — REGNUM В 16 регионах России проходят обыски у членов праворадикальной организации «Народное ополчение России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 1 октября сообщает телеканал «РенТВ».

"25 человек были доставлены в отделы полиции. У них были изъяты оружие, символика, агитационные материалы, электронные носители, порох, инструкция по тактике ведения партизанской войны, изготовления СВУ», — говорится в информации.

СМИ опубликовало видео задержания одного из членов объединения.

Лидером организации считается бывший полковник ГРУ Владимир Квачков. Сведений об оперативных и следственных действиях в отношении него в материале не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, Квачкова освободили из колонии в феврале 2019 года. Он находился в исправительном учреждении в посёлке Леплей Мордовии.

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