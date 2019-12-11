Мухоршибирский район, Бурятия, , 11:54 — REGNUM В Бурятии приостановлена деятельность третьего по счёту детского сада. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Мухоршибирского районного суда, на три месяца закрыто дошкольное учреждение «Алёнушка» в селе Бом.

Это было сделано за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора выявили в детском саду грубые нарушения соблюдения температурного режима.

«При проведении инструментальных измерений параметров микроклимата в приемных, игровых, спальных и туалетных температура воздуха в помещениях в среднем составила от 13,80С до 16,50С», — отмечали в управлении.

Напомним, ранее из-за холода в помещениях был закрыт детсад в селе Кырен Тункинского района республики. Это произошло, несмотря на недавно сделанный ремонт на 7,5 млн рублей. Возможно, тремя закрытыми учреждениями дело не ограничится.

Как сообщало ИА REGNUM, после инцидента в селе Нижний Саянтуй, где дети были вынуждены находиться в помещении в куртках и шапках, профильные министерства провели проверку. Министр образования и науки Бурятии Баир Жалсановотчитался, что нарушения температурного режима были выявлены только в одном учреждении. Однако глава региона Алексей Цыденовпоставил под сомнения его слова.

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