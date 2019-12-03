Улан-Удэ, , 13:57 — REGNUM Министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов отчитался о проведённых проверках в школах республики. По его словам, за текущую неделю нарушения температурного режима были выявлены только в одном учреждении.

Однако глава региона Алексей Цыденов поставил под сомнения эти оптимистичные данные.

«Ну вот не верю я, что у нас по всей республике только в одной школе были проблемы. Вот мы с вами съездили, даже в отремонтированной школе 17 градусов было», — отметил глава.

Он также заявил главам районов, что проверка проводится не для того, чтобы «кого-то поругать», а чтобы самим понять, что происходит.

Напомним, массовые проверки в республике начались после того, как СМИ сообщили, что в одном из детских садов из-за холода дети играют в помещении в куртках и шапках. Как сообщало ИА REGNUM, проверить информацию поручил своим подчинённым и руководитель СКР Александр Бастрыкин.

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