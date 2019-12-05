Тункинский район, Бурятия, , 08:21 — REGNUM В Бурятии приостановлена деятельность ещё одного детского сада из-за холода в помещениях. На этот раз закрыто учреждение в селе Кырен Тункинского района. Заявление родителей, возмущённых этим фактом, передаёт инстаграм-канал «Весь Улан-Удэ».

«Летом этого года в четвёрке был проведен капитальный ремонт на сумму более 7,5 миллионов рублей, к сожалению нужного эффекта, от ремонта нет! Мы устали от того что сад третий год закрывают то из-за ремонта, то из-за отсутствия тепла», — пишут родители.

Они отмечают, что дети стали заложниками чиновников и «преступного беспредела». Принявшая ремонт заведующая дошкольным учреждением, по их словам, уже уволилась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бурятии был закрыт детский сад в селе Нижний Саянтуй. В ходе проверки учреждения специалисты Роспотребнадзора выявили, что в группах по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста температура воздуха не превышала 13−14 градусов. Ранее этой ситуацией заинтересовались в СКР.

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