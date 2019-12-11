Москва, , 10:34 — REGNUM Юрий Лужков стал одним из главных творцов современной России. Он преобразовал Москву, но уделял немало внимания и остальной части России, считает бывший глава Дагестана, постоянный представитель РФ в Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.

«Ушел от нас один из великих творцов современной России — пассионарный и неравнодушный Юрий Михайлович Лужков. Своей энергией он преобразовал Москву, но был он патриотом не только столицы, но и всей России. Его заботливые руки также доходили до Дагестана, Чечни и далее по всей стране», — написал Абдулатипов на своей странице в Instagram.

Юрий Лужков, как отметил автор публикации, поддерживал добрые отношения практически со всеми руководителями республик постсоветского пространства. Он, со слов Абдулатипова, был человеком, который укреплял дружбу народов и единство всей России.

«Много добрых дел, слов поддержки и мужскую дружбу дарил Юрий Михайлович по всему миру. Его дела останутся в вечной памяти нашего народа. Прощай, дорогой друг и соратник Юрий Михайлович Лужков», — завершил постпред России в ОИС.

Напомним, Лужков, занимавший пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год, умер 10 декабря на 84-м году жизни. Отпевание Юрия Михайловича состоится 12 декабря в храме Христа Спасителя.

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