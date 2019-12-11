Грозный, , 06:03 — REGNUM Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил свои соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова, назвав его «настоящим другом Чечни».

В своём Telegram-канале Кадыров написал, что Лужков «был настоящим другом Чечни, помогал нашим деятелям культуры, литературы, искусства». Он выразил искренние соболезнования семье, родным и близким бывшего московского градоначальника.

Глава Чечни напомнил о помощи Лужкова народу Чечни в трудное время. Так, будучи мэром Москвы, он оказал поддержку строительству одной из первых школ после войны.

Лужков, занимавший пост мэра Москвы с 1992 по 2010 годы, умер 10 декабря. Ему было 83 года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 12 декабря совершит отпевание Юрия Михайловича в храме Христа Спасителя.