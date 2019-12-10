Санкт-Петербург, 10 декабря 2019, 20:42 — REGNUM В петербургском аэропорту «Пулково» задержали бизнесмена, подозреваемого в хищении средств на строительстве петербургского метрополитена. По версии следствия, этот человек связан с главой «Метростроя» Николаем Александровым, также задержанным сотрудниками правоохранительных органов.
Дзержинский районный суд отправил под стражу гендиректора ООО «БТР» Анатолия Болотова, которому вменяют статью 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).
«Как полагает следствие, не позднее 7 ноября 2017 года [глава ОАО «Метрострой» Николай] Александров объединился с [руководителем филиала «Метростроя» Олегом] Кузьменко и Болотовым (ООО «БТР») для совершения хищения денежных средств ОАО «Метрострой» путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов КСМ-5 от 13 декабря 2013 года КСМ-2 от 18 марта 2014 года», — пояснили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга
Ущерб от этих преступных действий, по версии следствия, составляет не менее 178 млн рублей. Болотов вину не признает. Суд уточняет, что 9 декабря 2019 года Болотов пытался сбежать в Израиль и был задержан в петербургском аэропорту. Под арестом он останется до 6 февраля 2020 года.
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Ранее компания «Метрострой» указывала, что гендиректор Николай Александров был задержан, но неизвестно, по какому делу. Он не выходил на связь с 9 декабря. Николай Александров «унаследовал» пост во главе компании от своего отца, почетного гражданина Петербурга Вадима Александрова, который фактически руководил ею с 1991 года.