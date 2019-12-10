Санкт-Петербург, , 20:42 — REGNUM В петербургском аэропорту «Пулково» задержали бизнесмена, подозреваемого в хищении средств на строительстве петербургского метрополитена. По версии следствия, этот человек связан с главой «Метростроя» Николаем Александровым, также задержанным сотрудниками правоохранительных органов.

Плакат «Метрострой — городу» Metrostroy-spb.ru

Дзержинский районный суд отправил под стражу гендиректора ООО «БТР» Анатолия Болотова, которому вменяют статью 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

«Как полагает следствие, не позднее 7 ноября 2017 года [глава ОАО «Метрострой» Николай] Александров объединился с [руководителем филиала «Метростроя» Олегом] Кузьменко и Болотовым (ООО «БТР») для совершения хищения денежных средств ОАО «Метрострой» путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов КСМ-5 от 13 декабря 2013 года КСМ-2 от 18 марта 2014 года», — пояснили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга

Ущерб от этих преступных действий, по версии следствия, составляет не менее 178 млн рублей. Болотов вину не признает. Суд уточняет, что 9 декабря 2019 года Болотов пытался сбежать в Израиль и был задержан в петербургском аэропорту. Под арестом он останется до 6 февраля 2020 года.

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Ранее компания «Метрострой» указывала, что гендиректор Николай Александров был задержан, но неизвестно, по какому делу. Он не выходил на связь с 9 декабря. Николай Александров «унаследовал» пост во главе компании от своего отца, почетного гражданина Петербурга Вадима Александрова, который фактически руководил ею с 1991 года.